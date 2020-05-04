Çin'in projesindeki en önemli limanlardan biri Türkiye

İngiliz The Times gazetesinde "Xi'nin 'İpek Demiryolu' Avrupa'ya teslim süresini yarıya indirdi" adlı haberde Çin'in Avrupa'ya uzanan demiryolu ağı ve bu ağın üzerindeki Türkiye'nin önemi kaleme alındı.

Haberde; Çin ile Türkiye arasındaki doğrudan demiryolu hattı sayesinde Çin mallarının Avrupa’ya ulaştırılma süresi neredeyse yarı yarıya azaldığı kaydedildi.

Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesi için önemli bir bağlantı noktasını teşkil eden İpek Yolu hattı ile Çin'in Xi'an şehri ile Türkiye'nin İzmit kenti arasındaki 6 bin 400 kilometrelik yolu trenlerin artık 12 günde gittiği hatırlatıldı.

The Times, her salı Xi'an şehrinden kalkan trenlerin Çin mallarını Avrupa'ya artık 18 günde ulaştırdığını belirtti. Haberde, daha önce deniz üzerinde yapılan bu teslimatların yaklaşık 1 ay sürdüğü aktarıldı.

Petrol ve doğal gaz boru hatlarının yanı sıra ticaret rotaları için de kilit önemde bir rol oynayan Türkiye'nin, Kars-Gürcistan-Azerbaycan bağlantısıyla söz konusu demiryolu hattının da önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Haber7