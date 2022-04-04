Çin’in pandemi etkisindeki en büyük şehri Shanghai’a 10 bin kişilik sağlıkçı takviyesi!

YENİ AKİT ANKARA

Çin Uluslar arası Radyosu’ndan bildirildiğine göre, salgının yayılmasının bir an önce önlenmesi için Shanghai genelinde dün toplu antijen testi, bugün toplu nükleik asit testi yapıldı. Alınan verilere göre dün Shanghai’de 425 vaka ve 8 bin 581 asemptomatik vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 156 bini aştı

Öte yandan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 405 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği, vakaların 39’unun yurt dışından gelenler arasında ve bin 366’sının yerel taşıyıcılarda tespit edildiği belirtildi. Çin’in ana kesiminde 54’ünün durumu ağır olmak üzere 25 bin 724 Kovid -19 hastasının tedavisi sürerken, şu anda 17 şüpheli vaka bulunuyor. Salgının başından bu yana Çin’de toplam 156 bin 143 vaka tespit edildi, tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 125 bin 781'i buldu, toplam can kaybı 4 bin 638’de kaldı.

Açıklamada, 11 bin 862 asemptomatik vaka daha tespit edildiği bildirildi. Toplamda 83 bin 364 asemptomatik vaka tıbbi gözlem altında tutuluyor. Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Taiwan bölgesinde toplam vaka sayısı 329 bin 770’e ulaştı.