Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ve Moğolistan'da hıyarcıklı veba şüphesi

ANKARA (AA) - Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kişide hıyarcıklı vebadan şüphelenildiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, İç Moğolistan'ın Bayan Nur kenti Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, hafta sonu kente bağlı Urad Middle bölgesindeki hastaneye gelen kişide hıyarcıklı veba belirtileri görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, yerel yetkililerin vebanın yayılmasını önleme ve hastalığı kontrol altında tutma amacıyla 3. seviyede uyarı yayımladığı ifade edildi.

Uyarının yıl sonuna kadar süreceğine dikkati çekilen açıklamada, halka kendilerini hastalıktan korumak için önlem almaları, avlanmamaları ve hayvan eti yememeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, halktan hasta veya ölü dağ sıçanı (marmot) ya da başka bir hayvan bulmaları durumunda yetkililere bilgi vermeleri istendi.

Bu arada BBC'nin haberinde de hıyarcıklı vebaya yakalandığından şüphelenilen kişinin çoban olduğu ve karantinaya alındığı kaydedildi.

- Moğolistan'da da şüpheli vaka

Moğolistan Sağlık Bakanlığına bağlı Halkla İlişkiler ve Denetim Bölümü Başkanı Dorj Narangerel, ülkenin batısındaki Bayan-Ülgii bölgesinde bir köpeğin avladığı dağ sıçanının etini yiyen 15 yaşındaki bir çocuğun dün hastaneye getirildiği belirtildi.

Narangerel, halka dağ sıçanı avlamamaları ve etini yememeleri çağrısında bulundu.

Bayan-Ülgii'nin komşusu Khovd vilayetinde 1 Temmuz'da dağ sıçanı eti tükettikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan iki kardeşe hıyarcıklı veba teşhisi konulmuştu.

İnsanlarda genellikle kemirgenlerin taşıdığı pirelerin ısırmasıyla vebanın "hıyarcıklı" türü gelişiyor. Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba, erken teşhis edilirse antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

"Hıyırcıklı veba (bubonik veba)'' yüksek ateş, üşüme, baş ağrısı, ishal ve bubo adı verilen lenf bezi şişmesiyle kendini gösteriyor.