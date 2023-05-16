Çin’in en güçlü planı yapay zekâ yongası tanıtıldı! Açık bir şekilde hedef için mesajı verdi: Sistem yapay akıl

ABD’nin tüm engellemelerine rağmen yapay zekâ konusunda Çin korkutucu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Çinli Houmo Intelligent ülkenin en güçlü ve ilk yüksek performans yapay zekâ yongasını duyurdu.

HaloDrive H30 nedir?

HaloDrive H30 adıyla duyurulan yonga performans odaklı sistemler için geliştirildi ve ülkenin en güçlü yapay zekâ yongası iddiasında. 12nm sürecinde tasarlanan yonga 256TOPS yapay zekâ performansına ulaşabiliyor. Dahili SRAM yanında özel görsel işlemci INT8 desteği sunabiliyor. Görsel işlemci tamamen firmanın kendi imkânları ile geliştirilmiş

Yonga watt başına 7.3 TOPS performansa ulaşabilirken Resnet 50 testlerinde ise 8700 fos ve 10300 fps değerlerine ulaşabiliyor. HaloDrive H30 yongası daha çok otonom araçları hedefliyor. Aynı sektördeki rakibi Journey 5 yongası ise 16nm sürecinde 128TOPS performans üretebiliyordu. Sadece 2 yıllık olan firma yonganın testlerine başladı ve H50 yongasının da 2025 yılında çıkacağı belirtildi.

Bunun yanında donanimhaber'in aktardığı haberde firmanın genel yapay zekâ yongası olan Houmo Avenue için de PyTorch, TensorFlow ve ONNX desteği sunabilen verimlilik odaklı yeni bir yazılım geliştirme aracı da kullanıma sunulmuş durumda olduğu belirtildi.



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