Meteoroloji'den kritik uyarı: Dolu ve yağmur çok fena bastıracak, yağacak! Yeni hava tahmin raporu belli oldu

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre yeni haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar yükseleceği bilgisi verilirken, Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olabileceği açıklandı. Peki havalar ne zaman mevsim normallerine dönecek? Yurt geneli hava durumu tahmini haberimizin devamında sizlerle...

Havalar ne zaman mevsim normallerine dönecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından yakın takibe alınarak günbegün araştırılmaya devem ederken, milyonlarca vatandaş havaların ne zaman mevsim normallerine döneceğini merak ederek araştırma yapmaya devam ediyor.

Çok fena bastıracak

Yağışlar devam edecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tarafından yapılan tahminlere bakılarak edilen bilgilere göre güneşli başlayacak olan yeni haftada sıcaklık oranı hafta ortasından sonra yükselişe geçerken, çarşamba gününden sonra yurdun bazı kesimler ise yağışlı havanın etkisi altında kalabilir. Güney kesimlerde ise sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tarafından yapılan tahminlere bakılarak edilen bilgilere göre, İstanbul’un ise Salı günü itibariyle yağışların etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. İstanbul yaşanacak olan sağanak yağışın Perşembe gününe kadar devam edeceği konusunda bilgi verildi.

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Yurt genelinde hava durumu tahmini belirlendi

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre yeni haftanın ilk günleri sıcaklıkların yükseleceği bilgisi olurken, Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olabileceği bilgisi yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere bakılarak edilen bilgilere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı bilgisi yer alırken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Çanakkale çevrelerin de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği konusunda bilgi yer alıyor. kamugundemi'aktardığı haberde: Yağışlardan en çok etkilenecek olan Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin iç ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise yurdun genelinde artması tahminler arasındadır. Rüzgarın etkisini genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olabileceği bilgisi verildi.