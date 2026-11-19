İtalyanların kapısını çaldılar ama... Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Giorgi Kvernadze'den haber var
Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile transfer iddialarına karışan Giorgi Kvernadze'nin geleceğiyle ilgili Frosinone'den açıklama geldi.
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Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile transfer iddialarına karışan Giorgi Kvernadze'nin geleceğiyle ilgili Frosinone'den açıklama geldi.
Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. Ara transfer döneminde yapacağı takviyeler ile şampiyonluk umudunu kaybetmek istemeyen sarı-lacivertlilerin adı bir süredir Giorgi Kvernadze ile transfer iddialarına karışmıştı.
Giorgi Kvernadze'nin geleceğiyle ilgili Frosinone'den açıklama geldi. İtalyan kulübünün sportif direktörü Renzo Castagnini, 23 yaşındaki Gürcü futbolcuyu ocak ayında satmayı planlamadıklarını belirtti.
Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini, Tuttomercato'ya yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: -Oyuncu satmamıza gerek yok. Ocak ayında istediklerini sorabilirler ancak durum değişmeyecek. Kvernadze'nin sözleşmesini yenilemek için çalışıyoruz. İşleri yoluna koyabileceğimizden eminim. İyi bir geleceği var, gelişmesi gerekiyor ama fiziksel olarak üst düzey bir oyuncu.
23 yaşındaki Gürcü futbolcu, Frosinone formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 5 gol ve 6 asist kaydederek toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.
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