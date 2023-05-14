Kuşadası'na kruvaziyerle binlerce turist geldi! Dünya vatandaşları merak edip akın etti: Herkes oraya gidiyor

"Bahama" bandıralı dev kruvaziyer "Odyssey of the Seas", Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 bin 200 yolcusuyla bu sezonki ilk seferini gerçekleştirdi. Türkiye'ye akın akın geliyorlar... Turistler tarafından Türkiye'nin bölgeleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sorunun cevabı bu haberde büyük oranda belli oldu. Dünya basını da sık sık dile getirilen Türkiye'de turizm, dünyada ve ülke ekonomisi için önemli bir sektördür.