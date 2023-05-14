Kuşadası'na kruvaziyerle binlerce turist geldi! Dünya vatandaşları merak edip akın etti: Herkes oraya gidiyor
"Bahama" bandıralı dev kruvaziyer "Odyssey of the Seas", Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 bin 200 yolcusuyla bu sezonki ilk seferini gerçekleştirdi. Türkiye'ye akın akın geliyorlar... Turistler tarafından Türkiye'nin bölgeleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sorunun cevabı bu haberde büyük oranda belli oldu. Dünya basını da sık sık dile getirilen Türkiye'de turizm, dünyada ve ülke ekonomisi için önemli bir sektördür.
Ege Port Limanı'na yanaşan dev kruvaziyerden inen, çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerden bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.
Tur programına katılmayan turistler ise şehir merkezinde alışveriş yaptı.
Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, açıklamasında, Odyssey of the Seas'ın, ilçeye 21 sefer gerçekleştireceğini belirtti.
Güngör, sezon boyunca dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.
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