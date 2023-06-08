Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 177 milyar doları buldu
Çin Devlet Döviz İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin döviz rezervleri, mayıs ayı sonunda önceki aya göre yüzde 0,88 daralarak 3 trilyon 177 milyar dolara ulaştı.
Çin Devlet Döviz İdaresi, döviz rezervlerindeki düşüşün, döviz kuru dönüşümleri ve varlık fiyatlarındaki değişikliklerin ortak etkisinden kaynaklandığını kaydetti.
Veriler, mayıs ayında ABD doları endeksinin güçlendiğini, küresel finansal varlık fiyatlarının ise karışık seyrettiğini gösterdi. Çin Devlet Döviz İdaresi, Çin ekonomisinin iyileşmeye devam ettiğini ve bunun da ülkenin döviz rezervlerinin büyüklüğünü ve temel istikrarını korumaya yardımcı olduğunu bildirdi.