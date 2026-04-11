Çin'in Doğu Türkistan asimilasyonu için "yeni ilçe" projeleri!

Çin yönetiminin, Doğu Türkistan bölgesinde attığı yeni idari adımlar dikkat çekiyor. Şi Cinping liderliğindeki Pekin yönetiminin, Kaşgar ve Hoten çevresinde kurulan yeni ilçeler ve verilen isimlerle bölgenin idari yapısını yeniden düzenlediği ifade ediliyor.

Söz konusu adımların, bölgedeki Uygur nüfusunun yaşadığı yerleşimlerin idari ve kültürel yapısında değişikliklere yol açabileceği belirtiliyor.

Kaşgar’da Bir İşgal Hamlesi: Şengling (Xinling)

Doğu Türkistan’ın kalbi, coğrafyanın kadim merkezi Kaşgar’da, 27 Mart’ta Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Devlet Konseyi’nin onayıyla "Şengling" (Xinling) adında yeni bir ilçe kurulduğu ilan edildi. Xinhua’nın bir "kalkınma müjdesi" gibi sunduğu bu haber, Kaşgar’ın İslamî ve Uygur kimliğini unutturmaya yönelik planlı bir saldırının parçasıdır.

Bölgedeki yerel isimlerin (dini, tarihi ve kültürel kökenli olanların) ÇKP ideolojisini yansıtan Çince isimlerle değiştirilmesi, gelecek nesillerin hafızasından kendi köklerine olan bağı söküp atma girişimidir.

Hoten’den Keşmir’e Uzanan Kuşatma

2025’in son günlerinde Hoten iline bağlı kurulan He’an ve Hekan ilçeleri ise meselenin sadece iç asimilasyonla da sınırlı olmadığını, aynı zamanda bölgesel bir yayılmacılık barındırdığını kanıtladı.

Bu yeni idari birimlerin, Keşmir’in Ladahk bölgesiyle çakışması Yeni Delhi’yi teyakkuza geçirdi. Çin’in "sınır düzeltme" kılıfıyla yürüttüğü bu hamle, Hindistan tarafından "yasa dışı işgal" olarak nitelendirilerek protesto edildi.

Pekin’in bu adımları, bir yandan Müslüman Uygurları kendi öz topraklarında "yabancı" kılan bir demografik mühendislik, diğer yandan ise bölgedeki hakimiyetini askeri-idari birimlerle perçinleme çabasıdır.

Emperyalist Çin’in bu hamleleri, Batı’nın "insan hakları" sakızına doladığı ama çözüm üretmediği, İslam dünyasının ise çoğunlukla sessiz kaldığı bir "imankırım"dır.

İmankırım: Çin'in bir milletin dini ve ruhunu öldürme teşebbüsü

Yer isimlerinin değiştirilmesi, o toprağın tapusunu iptal etme çabasıdır. "Kaşgar" ismi sadece bir şehir adı değil, bir ruhun adıdır.

Yeni kurulan her ilçe, ÇKP’nin bölgeye daha fazla polis gücü, daha fazla gözetim kamerası ve daha fazla "ideolojik eğitim merkezi" (toplama kampı) yığması demektir.

İslam alemindeki en büyük mazlum coğrafyalardan biri olan Doğu Türkistan, sadece bir "insan hakları" meselesi değil, bir "iman ve haysiyet" meselesidir.

Uygur Haber, Baran Dergisi