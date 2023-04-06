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Dünya Çin’in büyüme tahmini açıklandı
Dünya

Çin’in büyüme tahmini açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 14:11:00 -
Çin’in büyüme tahmini açıklandı

Çin’in yüzde 5,5 büyüyeceği şeklindeki tahminin yer aldığı rapor yayınlandı.

 

2023 ASEAN-Çin-Japonya-Güney Kore Bölgesel Ekonomik Görünüm raporu, ASEAN-Çin-Japonya-Güney Kore Makroekonomik Araştırma Ofisi tarafından yayımlandı. Raporda, söz konusu taraflar arasında bölgesel ekonomik büyümenin 2023’te yüzde 4,6 olacağı, Çin’in ise bu yıl yüzde 5,5 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Raporda, zorlu küresel ortama rağmen ASEAN-Çin-Japonya-Güney Kore ekonomisinin 2023’te yüzde 4,6 ile 2022’deki yüzde 3,2’lik oranının üzerinde büyüyeceğine dikkat çekildi. Bölgedeki ekonomik büyümedeki artışın başlıca nedeni olarak ise Çin, Japonya ve Güney Kore’de beklenen ekonomik toparlanma gösteriliyor.

ASEAN bölgesindeki ekonomik büyümenin ise 2022’deki yüzde 5,6’dan 2023’te yüzde 4,9’a düşmesi bekleniyor. Raporda, Çin anakarasında ekonominin 2023’te yüzde 5,5, Hong Kong’un ise yüzde 4,3 büyüyeceği öngörülüyor.
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