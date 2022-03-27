Çin’e hava kirliliği veriler darbesi

YENİ AKİT/ANKARA

Çin Uluslar arası Radyosu’nun verdiği habere göre, hava kirliliğinin başlıca göstergesi olan PM2,5 partiküllerinin ortalama yoğunluğu, resmi verilere göre, bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,3 oranında düştü. Beijing Belediyesi'nin Ekoloji ve Çevre Dairesi, PN2,5 partiküllerinin yoğunluğunun, ilk iki ay boyunca, metreküp başına 34 mikrogram olduğunu açıkladı. Çin'in başkenti Beijing, bu iki ay boyunca hiçbir gün "çok kirli" olarak nitelenebilecek havaya maruz kalmadı.

Beijing Kış Olimpik Oyunları süresince de hava kirliliği düşük seyretti

4 - 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Beijing Kış Olimpik Oyunları süresince kentin PM2,5 partikül ortalama yoğunluğu metreküp başına 23 mikrogram oldu. Aslında "metreküp başına PM2,5 oranı", havada asılı 2,5 mikrometre veya daha düşük çapa sahip olup insan ciğerine derinlemesine nüfuz edebilen ve insan sağlığı için ciddi riskler taşıyan katı parçacıklar için tasarlanmış bir ölçüm birimi.

Geçtiğimiz yıl Beijing, hava kirliliğine ilişkin ciddi bir çıkış gerçekleştirerek ulusal hava kalitesi normlarını yakalamıştı. Nitekim başkentte PM2,5 parçacıklarının metreküp başı yoğunluğu, 2021 yılında 33 mikrogram olmuştu. Bu değer, 2013 yılından beri elde edilen kirlilik değerlerinin en düşüğüydü.