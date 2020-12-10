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Ekonomi Çin’e giden ilk blok ihracat treni Gürcistan’da
Ekonomi

Çin’e giden ilk blok ihracat treni Gürcistan’da

Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan ve İstanbul’dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, Gürcistan’ın Akhalkalaki kentine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:09:00 -
Çin’e giden ilk blok ihracat treni Gürcistan’da

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığı, daha önce benzer yüklerin farklı güzergah kullanılarak taşındığını ama ilk kez bu yükün Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yoluyla Çin’e ulaştırılacağını açıkladı.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ise “Tarihi bir gerçeğe tanık olduk. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ilk kez karşılıklı hareket rejimi ile çalışmaya başladı. Bu da Türkiye’den Çin’e doğru taşınan ihracat yükünün ilk kez Gürcistan üzerinden taşınması anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.

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