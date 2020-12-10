Çin’e giden ilk blok ihracat treni Gürcistan’da
Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan ve İstanbul’dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, Gürcistan’ın Akhalkalaki kentine ulaştı.
Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığı, daha önce benzer yüklerin farklı güzergah kullanılarak taşındığını ama ilk kez bu yükün Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yoluyla Çin’e ulaştırılacağını açıkladı.
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ise “Tarihi bir gerçeğe tanık olduk. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ilk kez karşılıklı hareket rejimi ile çalışmaya başladı. Bu da Türkiye’den Çin’e doğru taşınan ihracat yükünün ilk kez Gürcistan üzerinden taşınması anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.