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Dünya Çin'e ait donanma gemisi, Japonya kara sularına girdi
Dünya

Çin'e ait donanma gemisi, Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı bir donanma gemisinin, Japonya'nın Kagoşima eyaleti yakınlarında ülke kara sularına girdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 07:02:00 -
Çin'e ait donanma gemisi, Japonya kara sularına girdi

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Çin'e ait bir donanma gemisi, güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Kuçinoerabu Adası'nın batısında seyretti.

Japon kara sularını ihlal eden geminin Yakuşima Adası'nın güneyine yönelerek yaklaşık 3 saat bölgede kaldığı kaydedildi.

Gemi, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ile Japon Sahil Güvenliğinin gözleminde, Kagoşima bölgesinden ayrıldı.

Bakanlık, bölgedeki söz konusu kara suları ihlalinin Kasım 2021 sonrası ilk olduğunu, Pekin hükümetine diplomatik protesto verildiğini duyurdu.

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