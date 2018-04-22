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Cinderes'te yerel meclis kuruldu

18 Mart günü PKK/PYD terör örgütünden kurtarılan Afrin’in Cinderes beldesinde halkın kendi iradesiyle yönetilmesinin sağlanması çalışmaları kapsamında, Cinderes Yerel Meclisi kuruldu.

22 Nisan 2018 Pazar 02:08
Cinderes'te yerel meclis kuruldu

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Geçici Hükümeti’nin (SGH), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu ile 18 Mart günü PKK/PYD terör örgütünden kurtarılan Afrin’in Cinderes beldesinde halkın kendi iradesiyle yönetilmesinin sağlanması çalışmaları kapsamında, Cinderes Yerel Meclisi kuruldu.

Subhi Rızık’ın başkanlığına seçildiği Cinderes Yerel Meclisi’nde Başkan Yardımcılığı görevini Fevzi Hasan üstlenirken, meclis 15 üyeden oluştu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Cinderes Yerel Meclisi Başkanı Subhi Rızık, Arap ve Kürt üyelerle kurdukları meclisin hedefinin beldenin okul, kanalizasyon, sağlık ve güvenlik alanlarında altyapısını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Halep'teki yerel meclise bağlı faaliyet göstereceklerini vurgulayan Rızık, 15 üyeden 4'ünün Arap, kalanının Kürt olduğunu belirtti.

12 Nisan'da da Afrin ilçe merkezinin ileri gelenleri, kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için Kürt, Arap ve Türkmenlerden oluşan bir yerel meclis kurmuştu.

Öte yandan, SGH Başkanı Cevad Ebu Hatab, konuya dair açıklamasında, seçilen yerel meclisin Cinderes’I 6 ay yönetmesinin ardından yeni bir meclisin seçileceğini bildirdi.

SMDK ve SGH, önceki gün, Gaziantep’teki SGH merkezinde Afrin halkının ihtiyaçlarının konuşulduğu bir çalıştay düzenlenmişti.

SGH Başkanı Cevad Ebu Hatab, SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa ve Halep Yerel Meclisi temsilcilerinin de katıldığı çalıştayda, Afrin halkının ihtiyaçlarının yanı sıra, SGH müesseslerinin Afrin’deki hizmet çalışmaları da konuşulmuştu.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 02:08
  1. Ordu
  2. Gaziantep
  3. Cinderes Yerel Meclisi
  4. Afrin
  5. Cinderes

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