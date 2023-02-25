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Dünya Çin’den Uygurlara casusluk şantajı
Dünya

Çin’den Uygurlara casusluk şantajı

Komünist Pekin yönetiminin zulmünden kaçıp farklı ülkelere sığınan Uygur Türklerinin, Çin istihbarat birimlerince tehdit edilerek casusluğa zorlandığı ortaya çıktı. İngiltere’ye sığınan bir Uygur’a ailesi üzerinden şantaj yapıp bölgedeki diğer Doğu Türkistanlılarla temasa geçip bilgilerini toplamasını isteyen Çin istihbaratı, ayrıca 8 bin dolar maaş vaadetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 13:05:00 -
Çin’den Uygurlara casusluk şantajı

MEHMET AYDIN

Çin zulmünden dolayı çeşitli ülkelere sığınan Uygur Türklerinin itibarını zedelemek isteyen Çin hükümeti, İngiltere’de yaşayan bazı Uygur Türklerini hem şantaj hem de maaşla casusluk yapmaya zorluyor...

İngiliz haber sitesi LBC’deki habere göre, Şubat ayında bir Çin istihbarat görevlisi, İngiltere’ye sığınma talebinde bulunan bir Uygur Türküne casusluk yapması için para teklif etti.

İngiltere’ye sığınma başvurusu yapan Uygur Türkü, LBC muhabirine verdiği röportajda, “Çin istihbarat görevlisinin, memlekette kalan çocuğunu İngiltere’ye göndereceği ve hapishanede veya toplama kampında akrabaları varsa serbest bırakılması, annesi ve diğer akrabalarıyla da normal iletişim kurmasını sağlamayı vaadedip aksi durumda ailesini unutması” tehdidinde bulunduğunu dile getirdi.

Muhbirlik yap maaş al

İstihbaratçının çevresindeki Uygur Türklerinin bilgilerini toplamasını istediğini belirten Uygur Türkü, Çinlinin ayrıca kendisinden İngiltere’deki Uygur diasporasının protestolarına, toplantılarına aktif katılmasını ve her etkinlikte katılımcıların tüm bilgilerini listelemesi için talepte bulunduğunu söyledi. 8 bin dolar maaş teklif eden Çinlinin uluslararası basına Doğu Türkistan’daki durumla ilgili konuşanların isimlerini ve bazı Doğu Türkistanlı STK’ların plan, projelerini öğrenerek bilgi vermesini istediğini de anlattı. Casusluğa zorlanan Uygur Türkü, son 7 yıldır sesini bile duymadığı ve hâlâ hayatta olduğu annesiyle yeniden bağlantı kurma sözlerini duyduktan sonra tereddüt ettiğini ancak vicdani ve insani olarak milletine hainlik yapmayı reddettiğini dile getirdi. Haberde Çin’in birçok Uygurluya aynı şantajı yaptığını da belirten LBC, “Amaçları itibarlarını zedelemek ve aralarında güvensizliğe neden olmak “ dedi.
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