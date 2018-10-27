Çin'den Türkiye'ye tam destek geldi

Çin hükümeti için iç ve dış politika konularında doğrudan danışmanlık işlevi gören düşünce kuruluşunun yetkilisi Li, Türkiye’nin Suriye sorununun çözüm sürecinde oynadığı rol ve bölgede yürüttüğü terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Türkiye’nin başta terörle mücadele konusu olmak üzere Suriye’de oynadığı olumlu rolün giderek daha önemli hale geldiğinin altını çizen Li, “DEAŞ’ın yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede hezimete uğratılmasında, Türkiye’nin bölgede yürüttüğü başarılı terörle mücadele faaliyetlerinin doğrudan etkisi var.” diye konuştu.

Li, Türkiye’nin ayrıca Astana ile Soçi görüşmeleri ve İstanbul’da Almanya, Fransa ve Rusya ile yaptığı dörtlü zirve gibi diplomatik çabalarda oynadığı etkin role değinerek, Türkiye’nin Suriye konusunda ilgili tüm taraflarla siyasi müzakere opsiyonunu sonuna kadar kullanmaya gayret gösterdiğinin altını çizdi.



Bu sayede İdlib’de çatışmaların önüne geçen Rusya ile varılan mutabakatın bu diplomatik çabaların başarılı bir sonucu olduğunu aktaran Li, Türkiye’nin uluslararası toplumla güçlü diyaloğunu sürdürmesinin önemine değindi.

''ABD'nin amacı terörle mücadele değil''

Li Vey, Türkiye’nin başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da Rusya ile iş birliği içinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının bölgedeki olumlu etkisine dikkati çekerek, Türk tarafının bu bakımdan ABD’den çok daha yapıcı bir tavır takındığına işaret etti.

ABD’nin Suriye meselesinde terörle mücadeleyi hedefleyen bir yönde hareket etmediğini savunan Li, “Terörle mücadeleyi sadece araç olarak kullanıyorlar. ABD’nin terörle mücadele konusunda aldığı mesafe, Türkiye ile Rusya’nın ortak çabaları sonucu elde edilen sonuçların çok gerisinde.” diye konuştu.



Li, Türkiye’nin uluslararası toplumda Ortadoğu’nun barış ve istikrarını teşvik edici bir rol oynadığını dile getirdi.

DEAŞ’ın etkisinin Ortadoğu bölgesiyle sınırlı olmadığını anımsatan Li Vey, “DEAŞ, Türkiye’nin yoğun katkısıyla eğer bu kadar kısa sürede kontrol edilmesiydi küresel çapta çok daha büyük felaketlere yol açabilirdi.” dedi.



Li, Türkiye’nin ulusal güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak adına terör örgütleriyle etkin şekilde mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



“Türkiye, bölgesinde Kürtlerle değil terörle mücadele ediyor. Kürtler adına terör faaliyetleri yürüten gruplar var. Ancak bunlar Kürtleri temsil etmiyor. Uluslararası toplumun da Kürtlerle terörü birbirinden ayırması gerekiyor."