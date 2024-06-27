Çin’den Suudi Arabistan’a 5 milyon turist kıyağı

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al-Khateeb, anlaşmanın Suudi Arabistan’ın Çinli ziyaretçilere hazır olduğunun bir göstergesi olduğunu belirterek, “Vizelerin kolaylaştırılması, ücretlerin düşürülmesi, hava bağlantısının geliştirilmesi, Çinli turistler için Mandarin diliyle yönlendirmeler yapılması, tur ve otel personelinin eğitilmesi gibi adımları atacağız” dedi.

Çin’in ADS politikası, vatandaşlarının organize gruplar halinde turizm amacıyla belirli denizaşırı destinasyonlara seyahat etmesine olanak tanıyan ülkeler arasında yapılan ikili bir anlaşma. İlk kez 1990’ların başında, Çin vatandaşlarının uluslararası seyahate artan ilgisini ve halkın harcanabilir gelirindeki artışı karşılamak için tanıtıldı.