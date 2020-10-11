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Ekonomi Çin'den Sri Lanka'ya 90 milyon dolarlık hibe
Ekonomi

Çin'den Sri Lanka'ya 90 milyon dolarlık hibe

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:42:39 -
Çin'den Sri Lanka'ya 90 milyon dolarlık hibe

COLOMBO (AA) - Çin, Sri Lanka'ya 90 milyon dolarlık hibe verdiğini duyurdu.

Çin'in Colombo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, mali yardımın, Sri Lanka'nın kırsal bölgelerinde tıbbi bakım, eğitim ve su kaynakları için kullanılacağı ve bunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde Sri Lankalıların refahına katkıda bulunacağ ifade edildi.

Duyuru, Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi ve eski bir dışişleri bakanı olan Yang Cieçı liderliğindeki Çinli heyetin, cuma günü ülkeye yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Basında, Yang ile görüşmesi sırasında Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabhaya Rajapaksa'nın, Çin tarafından finanse edilen mega projelerin, ülke üzerinde nüfuz kazanmayı amaçlayan "borç tuzakları" olduğu algısını çürütmek için Çin'den yardım etmesini istediği aktarıldı.

Çin, başlattığı "Kuşak ve Yol" projesinin küresel altyapı inşası girişiminde kritik bir bağlantı olarak gördüğü Sri Lanka'ya, son on yılda liman, havaalanı, otoyollar ve elektrik santralleri gibi projeler için milyarlarca dolar kredi sağladı.

Finansmanını Çin tarafının sağladığı projelerin mali açıdan uygun olmadığı ve Sri Lanka'nın kredileri geri ödemekte zorluklarla karşılaşacağı iddia ediliyor.




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