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Çin'den Sri Lanka'ya 1 milyar dolarlık finansman desteği

Çin'in tarihi İpek Yolu'nun canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin kritik duraklarından Güney Asya ülkesi Sri Lanka'ya 1 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacağı açıklandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:49
Çin'den Sri Lanka'ya 1 milyar dolarlık finansman desteği

Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde yer alan habere  göre, Sri Lanka Merkez Bankası, Çin Kalkınma Bankası'nın 1 milyar dolarlık  krediye onay verdiğini duyurdu.

Kredinin 500 milyon dolarlık ilk diliminin bu ayın sonunda, geriye  kalanının ise ekim ayında ödeneceği belirtildi.

Merkez Bankası, 8 yıl vadeli kredi için ilk 3 yılda ödeme  yapılmayacağını, borcun geri kalan dönemde yıllık yüzde 5,25 faizle geri  ödeneceğini açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Indrajit Coomaraswamy, Çin'in Kuşak ve Yol  projesindeki kritik coğrafi konumundan ötürü Sri Lanka'yı stratejik bir ortak  olarak gördüğü için mali desteğini sürdürdüğünü kaydetti.

Coomaraswamy,  "Panda Bonoları" olarak adlandırdıkları tahvillerle Çin  özel sektöründen 200 ila 250 milyon dolar daha ilave finansman sağlamayı  amaçladıklarını vurguladı.

Sri Lanka geçen yıl liman inşaatı projesi için Çin'den aldığı 1,4  milyar dolar krediyi geri ödeyemediği için stratejik limanını, Çin hükümetine  borcuna karşılık olarak 99 yıllığına kiralamayı kabul etmişti.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:49
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