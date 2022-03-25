Çin'den Rusya'ya beklenmedik darbe! Görüşmeler askıya alındı!

Reuters’in haberine göre Çin devletine ait, dünyanın en büyük doğalgaz, petrol rafineri ve petrokimya şirketlerinden Sinopec Group Rusya’da petrokimya ve doğalgaz tesisi yatırımıyla ilgili görüşmeleri askıya aldı.

Rusya’nın en önemli diplomatik partneri olan Çin’in yapılacak yatırımı durdurma kararının, Batı ülkelerinin beklenmedik derecede ağır yaptırımlar açıklaması sonrası alındığı belirtildi.

Firmanın bir süredir 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığı ve konuyla ilgili Sibur şirketiyle görüşmeler yürüttüğü biliniyordu. Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ukrayna savaşı sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin kamu sahipli 3 dev enerji şirketi yetkililerini yatırımlarını gözden geçirmeleri konusunda uyardığı ve yaptırıma tabi isimlerden Gennady Timchenko'nun Sibur'da azınlık hisseye sahip olmasının ortaya çıkmasıyla yatırım kararını askıya aldığı belirtildi.