Çin’den milli para ile ticarete destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel para birimleri ile ticaret yapma çağrısına Çin’den olumlu karşılık geldi. Çin Hükümeti Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng, Türkiye’nin kendi güvenliğini, istikrarını koruma çabalarına destek verdiklerini belirterek, “Ülkemiz ödemelerde, ticarette ve yatırımlarda milli para birimlerinin kullanımının artmasına hazırdır” dedi.

Çin ile Türkiye’nin ekonomik, kültürel alanlarda işbirliğinin hızla geliştiğini kaydeden Lı, şunları söyledi: “Çin ile Türkiye’nin stratejik ortaklık ilişkileri, sürekli olarak içeriği zenginleştirilerek güçlendiriliyor. Bu yıl hem Çin hem de Türkiye, kendi önemli siyasi gündemlerini tamamladılar. Çin ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesi yeni fırsat pencereleri açacak. İnanıyorum ki iki ülke halkı, Çin’in ve Türkiye’nin hedeflerini yakalaması için mücadele edecek ve beraberce parlak geleceklerine doğru ilerleyeceklerdir.”