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Dünya Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verildi
Dünya

Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verildi

Çinli bir ilaç firması, ürettiği koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:56:00 -
Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verildi

Çin'de devlete ait olan bir ilaç firması koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağını açıkladı. SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın yaptığı açıklamada, üretilecek olan koronavirüs aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz şeklinde yapılacağını belirtti. 

Şehirlerdeki insanlar aşı gerekecek

Liu Cingcın, aşının kullanımına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı yapılması gerektiğini belirten Cingcın, kırsal kesimde yaşayanlar için ise böyle bir gerekliliğin bulunmadığını söyledi.

SinoPharm'ın yöneticisi şirketin yılda 220 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

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