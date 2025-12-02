  • İSTANBUL
Çin'den havacılıkta devrim: Sıfır karbon emisyonlu hibrit uçak motorunu tanıttı
Çin’den havacılıkta devrim: Sıfır karbon emisyonlu hibrit uçak motorunu tanıttı

Çin’den havacılıkta devrim: Sıfır karbon emisyonlu hibrit uçak motorunu tanıttı

Çin, AERO ASIA Fuarı’nda sıfır karbon emisyonlu hibrit uçak motorunu ilk kez sergiledi.

Kısa süre önce düzenlenen AERO ASIA Fuarı’nda, Çin yapımı sıfır karbon emisyonlu uçak motoru ilk kez sergilendi.

Megavat seviyesindeki hibrit güç sistemine sahip bu motor, yüksek güç yoğunluğunu tamamen elektrikli sistemlerden alırken, havacılık motorlarının gerektirdiği güvenilirliği de bünyesinde barındırıyor.

Ayrıca yeni geliştirilen bu sistemin, geleneksel güç sistemlerine göre daha verimli olduğu belirtildi.

Elde edilen verilere göre, geleneksel havacılık yakıtı kullanan türbin motoru, 1 kilogram yakıt yaktığında 3 kilogram karbondioksit üretiyor. Ancak, gücünü hidrojen yakıtından alan söz konusu türbin motorunda, hidrojen yakıtı kullanıldığı için karbon emisyonu sıfır olarak kaydedildi.

