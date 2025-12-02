Çin’den havacılıkta devrim: Sıfır karbon emisyonlu hibrit uçak motorunu tanıttı

Kısa süre önce düzenlenen AERO ASIA Fuarı’nda, Çin yapımı sıfır karbon emisyonlu uçak motoru ilk kez sergilendi.

Megavat seviyesindeki hibrit güç sistemine sahip bu motor, yüksek güç yoğunluğunu tamamen elektrikli sistemlerden alırken, havacılık motorlarının gerektirdiği güvenilirliği de bünyesinde barındırıyor.

Ayrıca yeni geliştirilen bu sistemin, geleneksel güç sistemlerine göre daha verimli olduğu belirtildi.

Elde edilen verilere göre, geleneksel havacılık yakıtı kullanan türbin motoru, 1 kilogram yakıt yaktığında 3 kilogram karbondioksit üretiyor. Ancak, gücünü hidrojen yakıtından alan söz konusu türbin motorunda, hidrojen yakıtı kullanıldığı için karbon emisyonu sıfır olarak kaydedildi.