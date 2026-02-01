  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama
Dünya

Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.

 

'SAVAŞ ALGISININ AKSİNE MÜZAKERELER İÇİN BİR YAPI OLUŞTURULMASI SÜRECİ İLERLİYOR'

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İran, ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu ancak tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmişti.

AA

1
Yorumlar

Ali demir

Gün birleşme gunu tum dunya ülkelerı barış dılu bir dunya içşn Abd ye karşı birleşin ya ölüm ya bağımsızlık abd var oldukça dunyayaya barış gelmex kanla bselrben trumpu kim yok etse adını altın harflerle yazdırır

cuma aktaş

İran, etme bulma dünyası bu. Dinsizin hakkından imansız gelir lafı boşuna değil. O kadar zulmettin ve sonunda stratejik ortağın ve dünyanın en zalim devleti sonunda menfaati gereği seni feda etmek zorunda kalıyor. Savaş tamda barışı beklerken olacaktır kihazırlıksız yakalanasın ve dünyaya seni ibret olarak gösterip korku yaymaya çalışacaktır amerika. Senin için de filmin sonu gibi förünüyor ey iran. Seni özlemeyeceğim. Irak ve suriyede olanlar şimdi iranın başına geliyor. Pkk boşuna irana taşınmıyor. Pkk senin için geliyor. Amerika saldırdıktan sonra onlarda güvensizlik ortamı oluşturup düzensiz bir yapı oluşturuldun diye orada yer tutacak tıpkı suriye gibi tıpkı ırak gibi.
