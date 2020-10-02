Çin'den Google'a soruşturma kararı

Çin hükümeti, Google desteği kesinlince mağdur duruma düşen dev üretici Huawei'nin önerisi üzerine, Android üzerinden rakipleri bastırarak haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji devi Google'a büyük bir soruşturma başlatmak için harekete geçti.

2018 ve 2019 yıllarında haksız rekabet nedeniyle milyar dolarlık para cezalarına çarptırılan Google'ın Android yüklü cihazlarda Gmail, YouTube ve Play Store gibi kendi uygulamalarını önyüklü olarak sunmasıyla birlikte kullanıcıları seçeneksiz bıraktığı ve diğer şirketlerin bu durumdan olumsuz etkilendiği düşünülüyor.

Soruşturmanın Ekim ayında kesin bir sonuca bağlanması bekleniyor.