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Dünya Çin'den gelen o haberler petrol fiyatlarını yükseltti!
Dünya

Çin'den gelen o haberler petrol fiyatlarını yükseltti!

Çin'de COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmeye başlaması petrol fiyatlarına destek verdi. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 112 doların üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 09:16:00 -
Çin'den gelen o haberler petrol fiyatlarını yükseltti!

Çin'de COVID-19 tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmeye başlaması ile birlikte ham petrol ve petrol ürünlerine talebin canlanacağı beklentileri küresel petrol pazarlarında fiyatları yükseltti.

ABD'de ham petrol ve benzin stoklarının geçtiğimiz hafta azaldığına işaret eden API verileri de petrol fiyatlarının yükselmesine destek verdi.

ICE'de bu sabah Brent petrolünün varil fiyatı düne göre 43 cent artışla 112,36 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Haziran vadeli Batı Teksas petrolü ise 93 cent artışla 113,33 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda 113,13 dolar seviyesinde.

Analistler, Amerikan petrol şirketi Chevron'un Venezuela ile petrol lisansı için görüştüğü, ABD'nin Venezuela'ya yaptırımlarının geçici olarak kaldırılmasının gündemde olduğu haberlerinin petrol fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini ifade ediyorlar.

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