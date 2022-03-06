Çin’den Everest Dağı’nda büyük keşif

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ABD’nin ardından dünyanın en büyük ekonomisi olan ve sanayisi büyük miktarlarda maden cevherlerine ihtiyaç duyan Çin, Everest Dağı’nın altında büyük bir lityum yatağı keşfettiğini duyurdu.

Çok sayıda yüksek teknolojili üründe kullanılan lityum, dünya siyasetin ve ekonomisinde de stratejik bir öneme sahip. Bu nadir metal bütün akıllı telefonlarda, oyun konsollarında ve elektrikli taşıt araçlarında bulunan pil/akü üretiminde esas girdilerden biri.

South China Morning Post’un haberine göre söz konusu maden yatağı, 1,0125 milyon ton kadar bir lityum oksit rezervi içeriyor. Bu sayının, dolayısıyla da rezervin ifade ettiği değer, bir ton lityum fiyatının 316 bin dolar civarında olduğu açıklandığında daha da büyük anlam kazanıyor.

Everest’in küresel sembol olması nedeniyle harekete geçmekte acele edilmeyecek

Yeni keşfedilen bu rezerv, boyut itibarıyla, Xinjiang bölgesindeki Bailong Dağı ve Sichuan’daki Jiajika’dan sonra Çin’in üçüncü büyüklükteki yatağını oluşturuyor. Yeni keşfin tam değeri henüz tam net olarak bilinmese de bunun çok önemli bir endüstriyel kaynak olduğu konusunda kuşku yok. Ancak yetkililere göre şimdilik bu alanda inceleme aşamasında bulunuluyor.

Bu arada yine South China Morning Post lityuma yönelik küresel talebin 2040 yılına değin, özellikle de elektrikli araç sektörünün olağanüstü büyümesi nedeniyle, yüzde 4 bin oranında artış göstereceğini bildiriyor.

Öte yandan maden yataklarının işletilmesinin, beraberinde belirli bir doğa tahribini getirdiği bilinen bir gerçek. Bu açıdan, Everest'in hem önemli bir turistik cazibe merkezi hem de küresel bir sembol olması, Çin'i harekete geçmeden önce dikkatle düşünmeye yöneltecek gibi görünüyor.