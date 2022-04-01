Çin'den dünyaya net mesaj: Buna kimsenin gücü yetmez

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubunda her üyenin eşit statüye sahip olduğunu, kimsenin grubu bölmeye gücünün yetmeyeceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya ülkeleri Endonezya, Filipinler, Tayland ve Myanmar’ın dışişleri bakanlarının, 31 Mart-3 Nisan’daki Çin ziyaretleri bugün başladı.

Bakan Vang, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile Anhui eyaletinin Tunşi şehrinde görüştü.

Görüşmede, iki tarafın G20 kapsamında iş birliği ve eş güdümü artırma konusunda anlaştığını ifade eden Vang, Endonezya’nın 15-16 Ekim'de Bali'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne ev sahipliğini başarıyla yapması için gereken desteği vereceğini vurguladı.

G20'nin makroekonomik siyasetlerin koordinasyonuna odaklanması ve siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizen Vang, "Tüm üyeler eşit statüdedir ve kimsenin G20'yi bölmeye hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Vang'ın sözleri; Pekin'in, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından G8'den dışlanmasına benzer şekilde Ukrayna savaşı nedeniyle G20'den olası dışlanma girişimine karşı çıkabileceğinin işaretini verdi.

Dünyanın en büyük 8 ekonomisinin oluşturduğu G8 grubu, 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Rusya'yı çıkarmış ve sonraki yıllarda G7 olarak anılmaya başlanmıştı.