Çin’den DTÖ’nün ABD kararına cevap

Yeni Akit Ankara

Hong Kong’un ABD’de uygulanan menşe işaretleriyle ilgili uygulamalar nedeniyle DTÖ’ye açtığı davada dün karar verildi. Karara göre, ABD’nin söz konusu uygulamaları DTÖ kurallarına aykırı bulunuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, Çin’in DTÖ uzman grubunun verdiği meşru kararı olumlu karşıladığını söyledi.

Mao, “Hong Kong'un ayrı bir gümrük bölgesi olarak statüsü, Çin hükümetinin izninin yanı sıra, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Temel Yasası’nın onayıyla, DTÖ’nün çok taraflı kurallarına göre tespit edildi. ABD’nin ulusal güvenlik kavramını genelleştirerek, ticaret meselelerini siyasallaştırması, DTÖ kurallarına aykırı olduğu gibi, kendi çıkarlarına da zarar veriyor.” dedi.

Sözcü, ABD’ye DTÖ uzman grubunun kararına saygı gösterip, yanlış girişimlerini düzeltmek için somut harekete geçerek, merkezinde DTÖ’nün bulunduğu çok taraflı ticaret sistemini ve normal uluslararası ticaret düzenini savunma çağrısında bulundu.

Mao Ning, Çin’in “Bir Ülke İki Sistem” politikasına kararlılıkla bağlı kalacağını, dış güçlerin Hong Kong meselesine yönelik müdahalelerine kesinlikle karşı çıkacağını, Hong Kong’un ayrı gümrük bölgesi statüsü yanı sıra, Hong Kong’un uluslararası finans, nakliye ve ticaret merkezi statülerini kararlı bir şekilde destekleyeceğini sözlerine ekledi.