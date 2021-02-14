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Dünya Çin'den ÇOVİD'e ait ham bilgi istendi
Dünya

Çin'den ÇOVİD'e ait ham bilgi istendi

WHO Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ait ham bilgilerin paylaşılmamasından dolayı Çin’e Kovid hakkında daha fazla bilgi vermesi için baskı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 14:41:00 -
Çin'den ÇOVİD'e ait ham bilgi istendi

Münübe Yılmaz

WHO Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ait ham bilgilerin paylaşılmamasından dolayı Çin’e Kovid hakkında daha fazla bilgi vermesi için baskı yaptı. Çin’in Wuhan şehrinde araştırma yapan WHO ekibine başkanlık eden Peter Ben Embarek “Daha fazla veri istiyoruz ve bunu talep ettik” diyerek, istedikleri bilgilerin sağlanması halinde Kovid ile ilgili daha fazla ilerleme kaydedileceğini belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise WHO’nun Çin’de Kovid kökeniyle ilgili başlattığı araştırmanın ilk sonuçlarından endişe ettiğini duyurarak, Pekin’i daha fazla bilgi vermeye çağırdı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Kovid-19 araştırmasının ilk bulgularının iletilme şekli ve onlara ulaşmak için kullanılan süreçle ilgili derin endişelerimiz var. Bu salgını daha iyi anlamak ve bir sonraki salgına hazırlanmak için Çin, salgının ilk günlerine ilişkin verilerini sunmalıdır” ifadesinde bulunurken, WHO heyetinden iki üye ise, ham veriler Çin tarafından gizlenildiğinden dolayı koronavirüsün Çin’de ne kadar erken yayılmaya başladığına dair analiz yapamadıklarını açıklamıştı.

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