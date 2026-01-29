  • İSTANBUL
İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "Kapalı insanları burada istemiyoruz, burası aydın bir şehir" diyerek inançlı insanları "Öcü" olarak nitelendiren o zihniyete, bir vatandaşımızdan unutulmayacak bir ders geldi.

Görüntülerde yer alan beyefendi, sözde aydın geçinen bu kesimin halkın değerlerine ne kadar uzak olduğunu şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"Anadolu'ya Yaban Olan Alçaklar!"

  • Batı uşaklığına vurgu: "Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri... ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları!" diyerek bu zihniyetin beslendiği kaynaklara dikkat çekti.
  • Anadolu kadınının emeği: 35 yaşında tarlalarda yaşlanan, "Melek yüzlü, güleç" Anadolu analarını hatırlatan vatandaş; "Siz hiç o anaları gördünüz mü?" sorusuyla vicdanlara seslendi.
  • Sözde laiklik maskesi: "Siz kimsiniz, laiklik kim?" diyerek, laikliği inanç özgürlüğüne darbe vurmak için kullananların maskesini düşürdü.

Halkın Emeğini Çalanlar

Konuşmasının devamında, halkı hor gören bu zümrenin aslında milletin sırtından geçindiğini belirten vatandaş, "Sizler o masum gariplerin, canları pahasına tarlalarda ürettiklerini bedava elinden çalan alçaklarsınız" diyerek tepkisini dile getirdi.

Milletin inancına "Öcü" diyenlerin, aslında bu toprakların öz evlatlarının emeğine muhtaç olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Egeli

Bu memleketi bunlarmı kurtarmış kokoş yürü anca gidersin. Az kaldı sizin devriniz bitiyor.

Ateş

Hep aynı çirkin üslup
