Elon Musk'a dev rakip: Çin'den uzayda "Yapay Zeka" atağı.

Teknoloji

Çin, önümüzdeki 5 yıl içinde yörüngede devasa yapay zeka veri merkezleri kuracağını açıklayarak Elon Musk’ın SpaceX projelerine doğrudan rakip oldu. Enerji krizini uzaydaki güneş panelleriyle aşmayı hedefleyen Pekin, 2045 yılına kadar uzayın lideri olmayı planlıyor.

Yeryüzündeki teknoloji savaşı yörüngeye sıçradı. Çin’in ana uzay yüklenicisi CASC, devlet televizyonu CCTV aracılığıyla beş yıllık yeni kalkınma planını duyurdu.

Pekin yönetimi, "gigawatt sınıfı uzay yapay zeka altyapısı" inşa ederek dünyadan gelen verileri doğrudan uzayda işlemeyi hedefliyor.

Bu hamle, SpaceX üzerinden benzer projeler yürüten Elon Musk’ın "uzayda veri merkezi" hayallerine karşı dev bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor.

ENERJİ KRİZİNE UZAY ÇÖZÜMÜ

Elon Musk, geçtiğimiz hafta Davos’ta yaptığı açıklamada güneş enerjili veri merkezi uydularını üç yıl içinde fırlatacağını duyurmuştu.

Musk’a göre uzaydaki paneller, dünyadakilere oranla beş kat daha fazla elektrik üretebiliyor. Çin de bu avantajı fark ederek uzay tabanlı güneş enerjisi ile yapay zeka hesaplamasını yeni kalkınma planının temel sütunu haline getirdi. İki güç de yeryüzündeki enerji kısıtlamalarından kurtulmak için rotayı atmosfere çevirdi.

UZAY TURİZMİ VE AY REKABETİ

Çin’in planları sadece veri merkezleriyle sınırlı değil. Önümüzdeki beş yıl içinde ticari uzay turizmi uçuşlarını başlatmayı hedefleyen Pekin, geçen yıl gerçekleştirdiği 93 fırlatma ile bu alandaki kararlılığını kanıtladı.

1972’den beri gidilmeyen Ay’a yeniden insan gönderme yarışında da ABD ile kafa kafaya gelen Çin, 2045 yılına kadar dünyanın bir numaralı uzay gücü olmayı hedefliyor.

 

