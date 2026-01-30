Zelenskiy'den Trump'a teşekkür!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin enerji altyapısına yönelik Rusya'nın saldırılarını durdurmak için sarf ettiği çabalardan dolayı ABD'ye teşekkürlerini iletti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna müzakere heyetinin, savaşın sona erdirilmesi için çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Ukrayna görüşmelere hazır, Ukrayna çözümlere hazır ve müttefiklerimizin Avrupa'da, ABD'de, her yerde olabildiğince etkili olmasını bekliyoruz." dedi.

Zelenskiy, ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için tüm fırsatları kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, başkent Kiev ve Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını "rica ettiğine" dair açıklamasına işaret eden Zelenskiy, "Amerika tarafının, bu dönemde enerji sektörüne yönelik saldırıları durdurma çabalarına teşekkür ediyorum ve Amerika'nın bunu sağlayabileceğini umuyoruz." diye konuştu.

Enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasının Abu Dabi'deki üçlü müzakereler sırasında da ele alındığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Başkan Trump'ın, bu kış soğuk havalarda, Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinin Rus saldırılarından korunmasının sağlanması olasılığı hakkındaki açıklaması önemli. Enerji, yaşamın temelidir ve müttefiklerimizin yaşamı korumamıza yardımcı olma çabalarını takdir ediyoruz. Teşekkürler Başkan Trump. Heyetler, bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüşmüştü. Anlaşmaların yerine getirilmesini bekliyoruz. Gerilimi azaltma adımları, savaşın sona ermesine yönelik gerçek bir harekete katkıda bulunuyor."

Kaynak: AA