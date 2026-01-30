  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
11
Yeniakit Publisher
Ruslar, çakma Cybertruck yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ruslar, çakma Cybertruck yaptı

Rus girişimciler, Tesla Cybertruck’tan ilham alan paslanmaz çelik gövdeli elektrikli panelvan Russo-Balt F200’ü tanıttı. 400 kilometre menzil sunan araç, 2027’de seri üretime girecek.

#1
Foto - Ruslar, çakma Cybertruck yaptı

Rusya merkezli Russo-Balt isimli girişim, Tesla Cybertruck’a benzerliğiyle dikkat çeken yeni bir elektrikli panelvan geliştirdi. “F200” adını taşıyan araç, sadece bir konsept değil; markanın açıklamasına göre Ocak 2027’de seri üretime geçecek.

#2
Foto - Ruslar, çakma Cybertruck yaptı

Rusya’da kamuya açık yollarda test edilirken görüntülenen Russo-Balt F200, tasarımıyla Cybertruck’a bir hayli benziyor. Keskin hatlar, düz cam yüzeyler ve paslanmaz çelikten imal edilmiş gövde panelleri, bu benzerliği güçlendiriyor.

#3
Foto - Ruslar, çakma Cybertruck yaptı

F200, tipik panelvanlardan farklı olarak monokok gövde yapısına sahip. Bu sayede 1.000 kg’a kadar taşıma kapasitesi sunuyor. Araç, L3H3 uluslararası sınıfında yer alıyor ve 5.95 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 2.55 metre yüksekliğe sahip.

#4
Foto - Ruslar, çakma Cybertruck yaptı

Russo-Balt, paslanmaz çelik gövde panelleri için 100 yıl garanti veriyor. Ayrıca gövde, tıpkı Tesla Cybertruck’ta olduğu gibi boyasız üretiliyor, ancak isteğe bağlı olarak poliüretan kaplama seçenekleri sunuluyor.

#5
Foto - Ruslar, çakma Cybertruck yaptı

F200, önden çekişli, 200 beygir gücünde tek bir elektrik motoru kullanıyor. 115 kWh’lik bataryası, kağıt üzerinde 400 kilometre menzil sağlıyor. Araçta DC hızlı şarj desteği bulunuyor ve şarj girişi ön çamurluğa entegre edilmiş.

#6
Foto - Ruslar, çakma Cybertruck yaptı

Soğuk iklimler düşünülerek geliştirilen F200, neredeyse ısıtılmayan hiçbir bileşen bırakmıyor: Koltuklar, direksiyon, aynalar ve hatta silecekler dahi ısıtmalı.

#7
Foto - Ruslar, çakma Cybertruck yaptı

Ayrıca standart donanımlar arasında ABS, ESP, arka hava süspansiyonu, klima ve 360 derece canlı yayın yapabilen kamera sistemi yer alıyor. Multimedya işlevleri, 14 inçlik dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor.

#8
Foto - Ruslar, çakma Cybertruck yaptı

F200’ün fiyatı 6,5 milyon ruble (yaklaşık 85.200 dolar) olarak açıklandı. Üretim, tamamen siparişe özel gerçekleştirilecek. Russo-Balt ekibi, geçmişte paslanmaz çelik su sebilleri üreterek edindiği malzeme bilgisini otomotiv alanına aktardığını belirtiyor.

#9
Foto - Ruslar, çakma Cybertruck yaptı

Marka, şimdiden ikinci model üzerinde çalışıyor: Russo-Balt F400. Bu versiyon, çift elektrik motoru ve menzil uzatıcı benzinli sistem ile dört tekerlekten çekiş sunacak. Toplam güç 400 beygir seviyesinde olacak.

#10
Foto - Ruslar, çakma Cybertruck yaptı

Tesla’nın paslanmaz çelik gövdeli Cybertruck modeli, tüm dünyada bir tasarım devrimi başlatmıştı. Russo-Balt F200, bu akımı ticari araç sınıfına taşıyarak “Rus Cybertruck” unvanını şimdiden kazandı. Uzmanlara göre, F200’ün seri üretime geçmesi halinde Avrupa ve Asya pazarlarında sınırlı da olsa rekabet yaratması bekleniyor. Haber Kaynağı: Cars Cooops

