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Dünya Çin'den askeri sevkiyat!
Dünya

Çin'den askeri sevkiyat!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Hindistan sınırı yakınlarına iki insansız helikopter konuşlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:39:00 -
Çin'den askeri sevkiyat!

Hindistan sınırında bulunan PLA Tibet Askeri Komutanlığı birliklerinin, yüksek irtifa muharebeleri için yerel olarak tasarlanan iki insansız helikopteri Hindistan sınırına konuşlandırdığı duyuruldu.

Zhuhai Ziyan şirketince üretilen Blowfish A2 ve Ranger P2-X sınıra konuşlandırıldı. Global Times'ın haberine göre; bu iki helikopterin, stratejik destek, malzeme sevkiyatı, lojistik destek, istihbarat, keşif ve taktik saldırı gibi görevleri yapabilecek yeteneklerle donaltıldığı bildirildi.

Şirketin kara ve deniz savunma keşif görevleri için geliştirdiği son modeli olan Ranger P2-X, iyi manevra kabiliyetinin beraberinde rüzgar direncine ve modüler bir tasarıma sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ranger P2-X, hedef üzerinde uzun süreli keşif görevi yapabiliyor ve dağlık alanlar gibi zor koşullu arazilerde uçabiliyor.

Kaynak: star.com.tr

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