Çin’den Almanya’ya feci tokat

Yeni Akit Ankara

Ayrıca 2022 yılının ilk üç aylık döneminde toplam ihracat 2,12 milyon birime ulaştı. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 oranında bir artış ifade etmekle kalmıyor; şimdiden 2021 yılının toplam ihracatı aşılmış ve Çin’in bir yılda ihraç ettiği otomobil sayısı ilk kez 2 milyonun üzerine çıkmış oluyor.

Bu durumda Çin, ikinci büyük otomobil ihracatçısı olarak Almanya’yı geride bırakmış, yalnızca Japonya’nın arkasında kalmıştı. Aslında bu yılının ilk sekiz ayı zarfında Çin’den yurt dışına 1,82 milyon araç gönderilmiş durumdaydı. Aynı dönemde Almanya, Alman Otomobil Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre, 1,66 araç ihraç etmişti.

Öte yandan Çin Özel Araç Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu yeni/temiz enerjili araçların, yani salt elektrikle çalışan ve şarj edilebilir hibrid araçların, bu alandaki Çin ihracat hamlesinin itici gücü durumuna geldiğini söyledi. Nitekim yılın ilk üç çeyrek içinde 389 bin yeni enerjili aracın, yani geçen yılın aynı döneminde kaydedilmiş sayının iki katının ihraç edildiği kayda geçti. Bunların gittiği başlıca üç ülke Belçika, Birleşik Krallık ve Tayland olarak sıralandı.