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Çin'den Almanya çıkışı: Bu egemenlik ihlalidir!

Alman meclisinde Çin'in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerinin ele alınması Pekin yönetiminin tepkisine sebep oldu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:40
Çin'den Almanya çıkışı: Bu egemenlik ihlalidir!

Çin'in Berlin Büyükelçiği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alman meclisinin "Çin tarafının yoğun itirazlarını dikkate almaksızın” 8 Kasım'daki oturumda Sincan'daki "sözde insan hakları ihlallerini” tartıştığı belirtildi.

Açıklamada, "gerçekleri hiçe sayarak keyfi suçlamalarda” bulunan Almanya'nın "açık bir şekilde Çin'in iç işlerine karıştığı” ve "Çin'in egemenliğini ihlal ettiği” ifade edildi. Çin'in bu durumdan hoşnutsuz olduğu vurgulanarak, "Alman meclisi ve hükümetini protesto için diplomatik girişimde” bulunulacağına dikkat çekildi.

Çin Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Alman-Çin ilişkilerinin doğru yönde gelişmeye devam edebilmesi için” bu protestonun Alman hükümeti tarafından ciddiye alınmasının umulduğu belirtildi. Açıklamada, Alman hükümetine çağrıda bulunularak, "Alman-Çin ilişkilerindeki genel tablonun dikkate alınarak, Çin'e yönelik haksız suçlamalara ve Çin'in iç işlerine müdahaleye son verilmesi” talep edildi.

ALMAN MECLİSİNDE SİNCAN OTURUMU

Alman meclisinin Perşembe günü yapılan oturumunda Yeşiller partisinin sunduğu Çin'in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerine ilişkin önerge tartışılmıştı.

Önergede, Sincan bölgesinde yaşayan Uygur ve Kazaklara yönelik kitlesel tutuklamalara son verilmesi, bütün kamp ve cezaevlerinin kapatılması ve tutukluların serbest bırakılması talep ediliyor. Alman hükümetinden de bölgeye bağımsız gözlemcilerin ve gazetecilerin girişine izin verilmesi için Çin'e çağrıda bulunması isteniyor.

BM DE ELEŞTİRMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin yanı sıra birçok ülke Pekin'in Sincan bölgesinde yaşayan Müslüman azınlığa yönelik tutumunu eleştiriyor. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yaklaşık iki ay önce hazırlanan raporda, bir milyondan fazla Uygur'un kamplarda yaşamaya zorlandığı belirtilmişti. Yaklaşık 23 milyon nüfuslu Sincan bölgesinde 10 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iş insanlarından oluşan bir heyetle birlikte Pazar günü Çin'in başkenti Pekin'e gidecek. Maas'ın resmi temaslarında Uygurların durumunun ele alınması bekleniyor. Pekin ise Uygurları saldırılar düzenlemek ve huzursuzluk yaratmakla suçluyor.

KAYNAK: DW

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:40
  1. çin
  2. bm
  3. almanya
  4. uygur türkleri
  5. sincan özerk bölgesi
  6. DÜNYA Haberleri

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