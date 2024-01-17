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Ekonomi Çin'den AB'ye kısıtlamaları gevşetme çağrısı
Ekonomi

Çin'den AB'ye kısıtlamaları gevşetme çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 20:02:00 -
Çin'den AB'ye kısıtlamaları gevşetme çağrısı

Çin Başbakanı Li Çiang, Avrupa Birliğine (AB) yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kısıtlamalarını gevşetme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısı marjında bir araya geldi.

AB'nin ekonomik ve ticari meselelerde adil, şeffaf ve normlara uygun hareket etmesini, Çinli şirketlere eşit davranmasını beklediklerini ifade eden Li, yüksek teknoloji ürünlerine getirilen ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi.

Li, ikili ticareti daha dengeli hale getirmek için ortak çaba göstermeyi umduklarını, Çin'in iç piyasadaki talebe uygun olarak Avrupa'dan daha fazla ürün ithal etmek istediğini belirterek, "Çin, serbest ticaret, adil rekabet, açıklık ve işbirliği gibi piyasa ekonomisi normlarına uyum konusunda Avrupa ile birlikte çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Çin Başbakanı, AB'yi kısıtlayıcı ekonomik önlemler ve ticaret tedbirleri konusunda ihtiyatlı davranmaya davet etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise, AB'nin Çin ile ekonomik bağları koparmayı istemediğini, iklim değişikliği ile mücadele, Dünya Ticaret Örgütünün reformu ve halklar arasında kültürel etkileşimlerin geliştirilmesi için birlikte çalışmayı istediğini vurguladı.
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Çin ile Avrupa arasında, AB Komisyonunun Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmasının ardından ticaret alanında gerilimler ortaya çıkmıştı.

Çin de, bu ayın başında Avrupa'dan ithal konyak ürünlerine anti-damping soruşturması başlatmıştı.

Öte yandan Çin ile AB ülkeleri arasında 2022'de 400 milyar avroya (yaklaşık 427 milyar dolar) ulaşan ticaret açığı, Brüksel'in ilişkilerde sorun olarak gördüğü alanların başında geliyor.

Kaynak: AA

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