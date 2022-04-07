Çin’den ABD’ye tehdit! Pelosi ziyaret ederse…

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian günlük basın toplantısında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan bölgesini ziyaret edeceği haberine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Zhao, Çin’in ABD ile Tayvan arasındaki her türlü resmi temasa kesinlikle karşı çıktığına vurgu yaptı. Zhao, “Temsilciler Meclisi, ABD yönetiminin bir parçası olarak ABD’nin izlediği Tek Çin politikasına ciddi şekilde uymalı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan’i ziyaret ederse, bu Tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye ciddi şekilde aykırı düşen bir eylem olmanın yanı sıra Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verecektir. Bu girişim ayrıca Çin-ABD ilişkilerinin siyasi zeminini sarsacak ve Tayvan bağımsızlığını amaçlayan bölücü güçlere yanlış sinyal gönderecektir. Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor ve bu konuda ABD nezdinde ciddi girişimlerde bulundu” ifadelerini kullandı.

Zhao, ABD’nin bildiğini okuması durumunda Çin’in kesinlikle kararlı ve güçlü önlemler alacağının ve doğabilecek tüm sonuçlardan tamamen ABD tarafının sorumlu olacağının altını çizdi.