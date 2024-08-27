Çin'den ABD'ye sert tepki!

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, 42'si Çin'de, 63'ü Rusya'da ve 14'ü Türkiye, İran ve Kıbrıs'ta olmak üzere toplam 123 kuruluş listeye eklendi. "Kuruluş Listesi "nde yer alan firmalar belirli teknoloji ve mallar için ihracat kısıtlamalarına ve lisanslama gerekliliklerine tabi tutuluyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü, devlet medyası Xinhua'da yayınlanan bir açıklamada, bu hareketi "tipik bir tek taraflı yaptırım ve uzun kollu yargı yetkisi eylemi" olarak nitelendirdi. Sözcü ayrıca, bu eylemin "uluslararası ticaret düzenini ve kurallarını baltaladığını" ve "küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını" etkilediğini söyledi.

Sözcü Pekin'in Çinli firmaların haklarını ve çıkarlarını korumak için harekete geçeceğini söyledi.

ABD Cuma günü yaptığı açıklamada ihracat kontrollerini sıkılaştırarak "hem ABD menşeli hem de 'ABD markalı'Kremlin'in Ukrayna'ya yönelik yasadışı savaşı için Rusya ve Belarus'a hem ABD menşeli hem de 'ABD markalı' ürünlerin tedarikini daha da kısıtlamak" amacıyla ihracat kontrollerini sıkılaştırdığını açıkladı.

Sanayi ve Güvenlikten sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez yaptığı açıklamada, "Bu soruna her yönden saldırmak için çok taraflı yaklaşımımızı sürdüreceğiz ve Rusya'nın silahları için gerekli olan ileri ABD teknolojisine erişimini engellemek için cephaneliğimizdeki her aracı kullanacağız" dedi.

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