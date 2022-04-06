Çin’den ABD’ye Rusya yanlısı gönderme

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Sözcü Zhao, günlük basın toplantısında, Renmin Üniversitesi Chongyang Finansal Araştırmalar Enstitüsü’nün ABD’nin Rusya’ya yaptırımlarıyla ilgili hazırladığı araştırma raporunu değerlendirdi. Zhao, “Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana ABD, Rusya’ya yönelik tek taraflı yaptırımlarını sürekli artırdı, diğer ülkeleri de taraf seçmeye zorladı. Renmin Üniversitesi’nin raporunda 2014 yılından bu yana başta ABD olmak üzere birçok ülkenin Rusya’ya 8 bin 68 yaptırım uyguladığı belirtiliyor. Rusya, İran’ı geçerek dünyada en fazla yaptırıma maruz kalan ülke oldu. 22 Şubat’tan bu yana Rusya’ya uygulanan yaptırımların sayısı 5 bin 314’e ulaştı” diye konuştu.

ABD barış görüşmelerine daha fazla katkı yapmalı…

Savaş ve yaptırımların Avrupa’ya mülteci sorunu, sermaye kaçışı ve enerji sıkıntısı, ABD’ye ise kazanç getirdiğinin altını çizen sözcü, “ABD, gerçekten Rusya-Ukrayna geriliminin azalmasını istiyorsa Rusya’ya dönük yaptırımlarını kaldırmalı, barış görüşmelerine daha fazla katkı yapmalı” ifadesini kullandı.

Renmin Üniversitesi Chongyang Finansal Araştırmalar Enstitüsü’nün raporunda, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları artırmasının sorunun çözülmesine yarar sağlamayacağına, tersine Rusya’ya, Avrupa’ya ve tüm dünyaya ciddi olumsuz etkiler getireceğine işaret edildi.