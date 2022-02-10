  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'den ABD'ye ağır suçlama!
Dünya

Çin'den ABD'ye ağır suçlama!

Çin, ABD'yi ülkeleri 'ideolojik çizgilere dayalı hizipler oluşturmaya çalışmakla' suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 09:25:00 -
Çin'den ABD'ye ağır suçlama!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) topluluğunun dışişleri bakanları toplantısının gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının Doğu Asya ve Pasifik ilişkilerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink'in, toplantı öncesi "Çin'in demokratik değerlere ve uluslararası düzene yönelik tehditlerinin tartışmaların parçası olacağı" açıklamasını yaptığı hatırlatılan Sözcü Cao, "ABD harap haldeki demokratik imajına rağmen hala diğer ülkeleri kendi standartlarını kabul etmeye zorluyor ve ideolojik çizgilerle hizipler oluşturmaya çalışıyor. Bu bizatihi demokrasiye ihanettir." ifadelerini kullandı.

Barış, kalkınma ve iş birliği arayışındaki Çin'in bölgesel düzenin güvencesi olduğunu söyleyen Cao, "Demokrasi tüm insanlığın ortak değeridir, birkaç ülkenin tekelinde değildir. Bir ülkenin demokratik olup olmadığına ancak o ülkenin insanları karar verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Cao, Çin'in birkaç ülkenin tek taraflı dayattığı "sözde uluslararası düzen" yerine, Birleşmiş Milletlerin merkezinde olduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukukun merkezinde bulunduğu düzeni tanıdığını, desteklediğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay