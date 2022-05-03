Çin'deki enkazdan 88 saat canlı kadın çıkarıldı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde, 29 Nisan’da 6 katlı bina çöktü.

Çöken binanın altında kalan bir kadın, 88 saat sat sonra kurtarılarak enkazdan sağ çıkan 9’uncu kişi oldu.

AA’nın haberine göre; kadının uzun süre etrafındaki nesnelere vurarak kurtarma ekiplerine sinyal yolladığı ve ekiplerin dedektörlerle kadının yerini tespit etmeyi başardığı kaydedildi.

39 kişiden haber alınamıyor

Enkazda hala kurtarılmayı bekleyen 20 kişinin olduğu öğrenildi. Binada bulunan 39 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

9 kişi gözaltına alınmıştı

Binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmış, binanın tasarım ve inşasından sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.

Devlet Başkanı Şi Cinping, binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması ve sorumluların bulunup cezalandırılması talimatını vermişti.