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Dünya Çin'de yolcu uçağının düşme anı görüntüsü ortaya çıktı!
Dünya

Çin'de yolcu uçağının düşme anı görüntüsü ortaya çıktı!

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 17:37:00 -

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Wuzhou şehri yakınlarında Doğu Çin Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı. Kunming- Guangzhou seferini yapan uçağın düştüğü dağlık bölgede yangın çıktığı belirtilmiş, Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçakta 9’u mürettebat olmak üzere 132 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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