  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'de yolcu uçağı düşmüştü! Pilotla ilgili şok iddia
Dünya

Çin'de yolcu uçağı düşmüştü! Pilotla ilgili şok iddia

Çin’de 21 Mart’ta düşen ve Kunming'den Guangzhou'ya 132 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 16:52:00 -
Çin'de yolcu uçağı düşmüştü! Pilotla ilgili şok iddia

Çin’de 21 Mart’ta düşen ve Kunming'den Guangzhou'ya 132 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çin basını, pilotun intihar etmek için uçağı düşürdüğünü belirtti.

21 Mart günü Kunming'den Guangzhou'ya 132 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde ormanlık alana düşmüştü. "Boeing 737" tipi yolcu uçağı 123 yolcu ve 9 mürettebat taşıyordu. Üzerinden iki haftalık bir sürenin geçmesinin ardından Çin basını, düşen yolcu uçağı ile ilgili yeni ayrıntıları paylaştı. Uçağın dik bir şekilde düşmesinin nedeni olan yapılan haberde, pilotun intihar etmek için uçağı düşürdüğü vurgulandı.

132 kişi vardı

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, uçaktaki herkesin öldüğünü doğrulamış, kaza mahallinde ölenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Karakutu incelemesinin, uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay