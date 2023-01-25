Çin'de yoksulluktan kurtarılanların gelirinde artış
Çin Ulusal Kırsal Kalkınma İdaresi’nden edinilen bilgilere göre, 2022'de yoksulluktan kurtarılanların kişi başına düşen net geliri bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak, 14 bin 342 yuana ulaştı.
2022’de yoksulluktan kurtarılan ilçelerdeki köylülerin kişi başına düşen harcanabilir geliriyle yoksulluktan kurtarılan nüfusun kişi başına düşen gelirindeki artış, ülke genelindeki köylülerin ortalama seviyesini aştı.
Diğer yandan merkezi hükümetin bütçesinden kırsal bölgelerin kalkındırılmasına ayrılan sübvansiyonun yüzde 55’ten fazlası, kırsal bölgelerde avantajlı endüstrilerin geliştirilmesinde kullanıldı.