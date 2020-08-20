Çin’de yeni facia! Çok sayıda kişi kayıp
Çin’in Şanghay kenti yakınlarında yeni bir facia yaşandı. İki geminin çarpıştığı kazada 14 kişiye ulaşılamadığı bildirildi.
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin’den yeni bir facia haberi geldi. İki gemi Çin’in Şanghay kentinden geçerken çarpıştı.
Büyük kaza sonrası 14 kişiye ulaşılamadığı bildirildi.
Pekin merkezli Global Times sitesi, 3 bin ton benzin taşıyan petrol tankerinin, Yangzı Nehri ağzında bir yük gemisiyle çarpıştığını tüm dünyaya duyurdu.
Şanghay yakınlarında yaşanan kazada, bir yük gemisi battı. Petrol tankerinin güvertesinde ise feci bir şekilde yangın çıktı.
Ekipler, gemilerde bulunan toplam 17 kişilik mürettebattan 3'ünü kurtarırken 14 kişiye ise halen ulaşamadı.