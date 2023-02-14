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Dünya Çin’de üretilen rüzgar türbinlerinin ihracatı arttı
Dünya

Çin’de üretilen rüzgar türbinlerinin ihracatı arttı

Çin’de üretilen rüzgar türbinlerinin ihracatı artması, dünyanın krizler ve savaşlar sonrasında yenilenebilir enerjiye yöneldiğini gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 17:07:00 -
Çin’de üretilen rüzgar türbinlerinin ihracatı arttı

Çin Uluslar arası Radyosu’nun bildirdiğine göre, Güney Shanghai Limanı, son günlerde yabancı ülkelere gidecek rüzgar türbini kanat ve muhtelif parçalarının yüklendiği şileplerin yola çıkışına tanık oldu. Örneğin Singapur yük gemisi Ru Yi II, 11 Şubat günü, 18 kanat ve 503 rüzgar türbini yedek parçası yüklenerek Japonya istikametinde yola çıktı. Aynı gün Hong Kong’dan gelen Pacific Endeavor ise yine rüzgar enerjisi tesisine ait 42 kanat ve 800 yedek parça alarak Yeni Zelanda’ya gidecek.

Doğu Shanghai’de yer alan Lingang Endüstri Parkı’ndaki rüzgar türbini üreticilerinin, ihracata yönelik çabalarını, yurt dışı piyasalarında daha yüksek pazar payı kapabilmek için hızlandırdıkları göze çarpıyor. Çin'in rüzgar türbini ihracatı son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdi; öyle ki, bu ihracat hacmi dünya rüzgar türbini piyasasının yüzde 60 kadarını oluşturuyor. Aslında Güney Shanghai Limanı’nda görülen ihracata dönük faaliyet, küresel pazarda rekabet gücünü gittikçe artıran Çin rüzgar türbini varlığının yalnızca bir göstergesi niteliğinde.

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