Çin'de Microsoft'un arama motoru Bing'e erişim sağlanamıyor

ANKARA (AA) - Çin'de ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un arama motoru Bing'e erişim sağlanamadığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Microsoft'un sözcüsü konuyla ilgili "Bing'e Çin'de an itibariyle erişim sağlanamadığını doğruladık." açıklamasını yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları da Bing'in, sansür uygulanan son yabancı internet sitesi olabileceği endişesini taşıdıklarını dile getirdi.

Microsoft'un açıklamasında ise erişim sıkıntısının sansürden mi yoksa teknik bir sorundan mı kaynaklandığı konusunda bilgi verilmedi.

Çinli yetkililer, ülkede Facebook ve Twitter dahil birçok ABD'li sosyal medya platformunu engelleyen bir güvenlik duvarı işletiyor.