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Dünya Çin'de karantina şoku! Vaka artışı kontrolden çıkınca koca şehri kapattılar
Dünya

Çin'de karantina şoku! Vaka artışı kontrolden çıkınca koca şehri kapattılar

Koronavirüs vakalarının kontrolden çıktığı Çin'in Şanghay kentinin karantinaya alındığı duyuruldu. Şehrin bazı bölgelerinde, temel ihtiyaç malzemelerinin temini için bile halkın evden çıkmasına izin verilmediği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 23:55:00 - 2022-04-06 00:01:07
Çin'de karantina şoku! Vaka artışı kontrolden çıkınca koca şehri kapattılar

25 milyon nüfusa sahip Çin'in Şanghay kentindeki karantina önlemleri, koronavirüs vakalarında yaşanan kontrolsüz artış nedeni ile nüfusun tamamını kapsayacak şekilde genişletildi.

BBC'nin haberine göre, şehrin doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Şanghay'da artık tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi olacak.

Karantinaya alınan en büyük şehir!

Şanghay, bugüne kadar karantinaya alınan en büyük şehir olurken, kentte bir aydan uzun süredir yeni bir koronavirüs dalgasıyla mücadele ediliyor.

Şehirdeki günlük koronavirüs vaka sayısının 13 bini aşması endişeye sebep olurken, Çin'in finansal merkezi Şanghay'ın bazı bölgelerinde yaşayan Çinliler, katı politikalar nedeniyle hiç kimsenin temel erzak alışverişi için bile konutlarından çıkmasına izin verilmediğini söylüyor.

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